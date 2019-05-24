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Мессі вперше прокоментував ганебну поразку Барселони від Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів

19:27 814 Читать на русском
Мессі вперше прокоментував ганебну поразку Барселони від Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі / Фото AFP

Лідер Барселони Ліонель Мессі нарешті поділився думками щодо півфінального матчу-відповіді ЛЧ проти Ліверпуля (0:4).

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

"Я не переглядав гру проти Ліверпуля, але пригадуючи те, що я бачив, цей матч був подібний на поєдинок у Римі (Барселона поступилась Ромі з рахунком 0:3 – прим.).

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Вони швидко забили нам, і ми почали хвилюватись, що може статися те ж саме, хоча в першому таймі наші гравці добре виглядали. Окрім невдач, помилок, непорозумінь, найгіршим було те, що ми не змагалися, а це був фінал", – цитує Мессі AS.

Нагадаємо, Барса покинула ЛЧ на стадії півфіналу поступившись Ліверпулю за сумою двох матчів (3:4). Каталонці стали чемпіонами Ла Ліги та зіграють у фіналі Кубка Іспанії проти Валенсії.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Ліверпуль - Барселона Іспанія
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