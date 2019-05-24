Мессі вперше прокоментував ганебну поразку Барселони від Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів

Лідер Барселони Ліонель Мессі нарешті поділився думками щодо півфінального матчу-відповіді ЛЧ проти Ліверпуля (0:4).

"Я не переглядав гру проти Ліверпуля, але пригадуючи те, що я бачив, цей матч був подібний на поєдинок у Римі (Барселона поступилась Ромі з рахунком 0:3 – прим.).

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Вони швидко забили нам, і ми почали хвилюватись, що може статися те ж саме, хоча в першому таймі наші гравці добре виглядали. Окрім невдач, помилок, непорозумінь, найгіршим було те, що ми не змагалися, а це був фінал", – цитує Мессі AS.

Нагадаємо, Барса покинула ЛЧ на стадії півфіналу поступившись Ліверпулю за сумою двох матчів (3:4). Каталонці стали чемпіонами Ла Ліги та зіграють у фіналі Кубка Іспанії проти Валенсії.

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