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Мессі вперше після ЧС-2018 отримав виклик у збірну Аргентини

22:56 53 Читать на русском
Мессі вперше після ЧС-2018 отримав виклик у збірну Аргентини
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі невдовзі знову одягне футболку своєї національної команди.

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив список гравців, які будуть готуватися до товариських матчів проти Венесуели та Марокко.

Марокко заплатить Аргентині 450 тисяч євро за участь Мессі в товариському матчі

Нагадаємо, Мессі після ЧС-2018 вирішив тимчасово призупинити виступи за національну команду, а тепер повертається до складу "альбіселестес". Символічно, що саме цього дня в 2006-у році Ліонель забив свій дебютний гол за збірну у матчі проти Хорватії (2:3).

Аргентина 22 березня в Мадриді зіграє у спарингу із Венесуелою, а 26 березня завітає в гості до збірної Марокко.

Занедбана школа

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