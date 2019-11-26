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Мессі після ганьби на Енфілді вмовляв Неймара повернутися, обіцяючи покинути Барселону

13:23 1269 Читать на русском
Мессі після ганьби на Енфілді вмовляв Неймара повернутися, обіцяючи покинути Барселону
Ліонель Мессі та Неймар / соцмережі

Стали відомі нові подробиці літньої трансферної саги, яка так і не завершилася поверненням Неймара в Барселону.

Виявилося, що нападник каталонців Ліонель Мессі мотивував Неймара працювати над своїм поверненням на Камп Ноу.

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Зокрема, France Football оприлюднив переписку гравців у чаті WhatsApp. "Тільки разом ми зможемо виграти Лігу чемпіонів. Я хочу, щоб ти повернувся. Через два роки я йду, і ти будеш один, ти займеш моє місце", – написав Мессі після драматичного вильоту з Ліги чемпіонів від Ліверпуля.

Зрештою, попри всі старання Неймара перехід так і не відбувся. Бразилець залишився в ПСЖ, уболівальники якого досі не пробачили форварду його витівок.

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Іспанія Головне Ліонель Мессі Ліонель Мессі Неймар Неймар Барселона Барселона Неймар в Барселону
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