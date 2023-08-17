Відомий шорт-лист із трьох претендентів на нагороду найкращому футболісту та тренеру Європи у сезоні 2022/23 за версією УЄФА.

УЄФА представив номінантів на звання "Найкращий гравець" та "Найкращий тренер" сезону 2022/23. Про це пише прес-служба організації.

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Серед номінантів на найкращого гравця Європи минулого сезону представлено три футболісти: Ліонель Мессі (ПСЖ), Ерлінг Холанд та Кевін Де Брюйне ( Манчестер Сіті).

На нагороду найкращому тренеру претендують наставники Манчестер Сіті та Інтера – Пеп Гвардіола та Сімоне Індзагі, а також екс-керманич Наполі Лучано Спаллетті. Переможців оголосять 31 серпня.

Нагадаємо, в минулому сезоні Манчестер Сіті тріумфував у Лізі чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіоли мінімально обіграли міланський Інтер (1:0) у фінальному матчі турніру.

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