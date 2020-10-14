Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі опинився в епіцентрі масової сутички після гостьового матчу з Болівією в рамках відбору до ЧС-2022.

Аргентина вперше з 2005-го перемогла у Ла-Пасі, де 11 років тому зазнала однієї з найганебніших поразок у власній історії (1:6). Саме той поєдинок пригадав Мессі колишній форвард донецького Шахтаря – Марсело Морено – відразу після фінального свистка.

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Почувши насмішки від болівійського капітана, 6-разовий володар "Золотого м'яча" буквально "вибухнув" з нецензурною лексикою. "Навіщо влаштовувати цирк, блазню?! Недоумок, твою ж матір", – верещав розлючений Лео.

Дісталось від зіркового земляка і тренеру болівійців з фізпідготовки – Лукасу Наві. "Іди до біса, лисий! Що з тобою не так?! Ти кричав протягом всього матчу, засранцю!".

Зрештою партнерам вдалось заспокоїти Лео, який покидав Стадіон імені Ернандо Сілеса з розлюченим виразом обличчя. Нагадаємо, що Аргентина здобула 6 очок у двох стартових матчах відбору до ЧС-2022. Попри швидкий пропущений м'яч від Марсело Морено "альбіселестес" вирвали перемогу з рахунком 2:1.

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