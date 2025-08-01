Мессі продовжить контракт з Інтером Маямі ще на 3 сезони, до 2028 року, стверджує журналіст Хаві Кампос.

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Угода буде гнучкою. Після кожного сезону Мессі матиме право припинити співпрацю в односторонньому порядку. Інтер Маямі також матиме такий пункт, але лише після другого сезону. Якщо ж Лео відпрацює повний новий контракт, то гратиме у Флориді до 41 року.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вже офіційно продовжив свою угоду з Аль-Насром, але лише до літа 2027-го.

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