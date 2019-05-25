Мессі виграє "Золотий бутс" 2018/19 – завадити аргентинцю може лише диво

Нападник Барселони Ліонель Мессі де-факто здобув "Золотий бутс" за підсумками поточного сезону.

Аргентинський нападник у сезоні 2018/19 забив у чемпіонаті Іспанії 36 голів, враховуючи коефіцієнт Ла Ліги, Мессі після закінчення розіграшу першості має підсумковий результат – 72 очки.

Мессі вшосте став найкращим бомбардиром Ла Ліги, повторивши 66-річний рекорд

Найближчий переслідувач 5-разового володаря "Золотого м'яча" форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, який має 66 очок, але вже також провів всі свої матчі у чемпіонаті Франції.

Єдиним реальним кандидатом, який ще має хоча б гіпотетичні шанси наздогнати Мессі є нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла. Щоправда, 36-річний італієць повинен забити більше 10 голів у грі останнього туру проти Ювентуса, аби обігнати аргентинця.

Моурінью вважає, що Мессі не заслуговує на "Золотий м'яч" цього року – все через Лігу чемпіонів

Відтак, Мессі де-факто здобув свій вже 6-ий "Золотий бутс", що є абсолютним рекордом. Кріштіану Роналду ставав найкращим бомбардиром Європи 4 рази.