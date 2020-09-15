Культовий журнал Forbes склав рейтинг футболістів з найбільшими доходами у 2020 році.

На вершині списку Forbes очікувано опинились дві головні зірки сучасності – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

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Форвард Барселони отримає 126 млн доларів – 92 зарплати у клубі плюс 34 з рекламних контрактів. Його вічний конкурент з Ювентуса заробляє дещо менше – 117 млн (70+47). Трійку лідерів замкнув Неймар з 96 млн (78+18).

Зазначається, що Кіліан Мбаппе збільшив свої доходи завдяки покращенню рекламних контрактів, але до "призерів" ще дуже далеко – чемпіон світу поповнив свій банківський рахунок на 42 млн (28+14).

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