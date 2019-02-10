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Мессі виконав неймовірний трюк на зйомках реклами Pepsi

10:19 551 Читать на русском
Мессі виконав неймовірний трюк на зйомках реклами Pepsi
Ліонель Мессі / Squawka

Капітан Барселони Ліонель Мессі знявся в новій рекламі Pepsi та виконав вражаючий трюк.

Ліонель Мессі вчергове продемонстрував свої футбольні здібності. Аргентинець під час зйомки реклами Pepsi виконав фантастичний трюк.

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Аргентинець поставив пляшку з напоєм на м'яч та пробив у кільце. Pepsi після сальто стала на місце, а "шкіряний" влучив у кільце.

Нагадаємо, участь Мессі в матчі 23 туру Ла Ліги проти Атлетіка наразі під питанням через травму футболіста.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Відеоновини
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