"Хоча я завжди ставив команду вище, не можу приховати радість від завоювання ще одного "Золотого м'яча". Хочу подякувати вам, присвятити цю нагороду своїм колегам та штабу збірної Аргентини за цей чудовий рік, який ми прожили. Також вдячний Барселоні та ПСЖ.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

І, звичайно, моя сім'я та друзі, як і ті, хто підтримує мене, хто поряд зі мною, хто піклується про мене та допомагає показувати яскраву гру щодня. Без них це було б неможливо. І дякую France Football за таку церемонію та нагороду. Всіх міцно обіймаю", – написав Лео у своєму Instagram.

Нагадаємо, Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью. Приз йому вручив Луїс Суарес. Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі