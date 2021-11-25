"Таке дивне відчуття, здається, що це трапилося вчора. Просто неймовірно, що минув рік... Вже без нього Аргентина знову стала чемпіоном Копа Амеріка після стількох років.

Наполі відкрив пам'ятник Марадоні в день річниці його смерті

Ви завжди думаєте, що в якийсь момент знову побачите його по телевізору – він даватиме інтерв'ю чи щось обговорюватиме. Дуже багато часу минулого з дня його смерті, але таке враження, ніби це буоло вчора. Я завжди пам'ятатиму найкращі спогади, якими ми ділилися. Ті моменти, які мені пощастило провести з ним", – наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада минулого року. Причиною смерті став набряк легенів, який спричинила серцева недостатність. Легенду поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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