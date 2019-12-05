toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Мессі виділив гравця, якого недооцінили в голосуванні за "Золотий м'яч-2019"

12:44 1273 Читать на русском
Мессі виділив гравця, якого недооцінили в голосуванні за "Золотий м'яч-2019"
Ліонель Мессі / Reuters

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо результатів голосування цьогорічного "Золотого м'яча", в якому аргентинець здобув перемогу.

"Дуже шкода, що Садьйо Мане фінішував лише на четвертому місці. Гадаю, цього року було дуже багато чудових гравців, тому важко вибрати когось одного.

"Золотий м'яч-2019": європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – голоси, що шокують

Але я б вибрав Садьйо Мане, тому що він гравець, який мені подобається. Мане провів неймовірний рік, який став успішним для всієї команди. Але повторю – цього року було дуже багато чудових гравців, тому вибір був складним", – наводить слова Мессі Canal+.

Нагадаємо, Мане став не єдиним представником Ліверпуля в топ-10 голосування за "Золотий м'яч-2019". Туди також потрапили ван Дейк (2 місце), Салах (5) і Аліссон (7).

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"

blog_ava
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: фіаско Моурінью на Олд Траффорд, топ-матч Рашфорда та Лінгарда, МЮ – гроза авторитетів
03:00
2361
Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Садьйо Мане Садьйо Мане Золотий м'яч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
28
хв
Шеффілд Юнайтед
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук