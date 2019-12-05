Мессі виділив гравця, якого недооцінили в голосуванні за "Золотий м'яч-2019"

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо результатів голосування цьогорічного "Золотого м'яча", в якому аргентинець здобув перемогу.

"Дуже шкода, що Садьйо Мане фінішував лише на четвертому місці. Гадаю, цього року було дуже багато чудових гравців, тому важко вибрати когось одного.

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Але я б вибрав Садьйо Мане, тому що він гравець, який мені подобається. Мане провів неймовірний рік, який став успішним для всієї команди. Але повторю – цього року було дуже багато чудових гравців, тому вибір був складним", – наводить слова Мессі Canal+.

Нагадаємо, Мане став не єдиним представником Ліверпуля в топ-10 голосування за "Золотий м'яч-2019". Туди також потрапили ван Дейк (2 місце), Салах (5) і Аліссон (7).

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