Нападник ПСЖ Ліонель Мессі залишився незадоволеним своєю заміною під час матчу з Ліоном (2:1), про що дав зрозуміти наставнику парижан Маурісіо Почеттіно.

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У мережі обговорюють епізод, який міг стати причиною заміни аргентинця. Під час він гри схилився та довго оглядав своє коліно, згинаючи ліву ногу.

Після поєдинку Почеттіно пояснив, що він намагався уберегти зіркового нападника від потенційної травми, тому вдався до заміни свого співвітчизника.

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