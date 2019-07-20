toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Мессі перепросив за критику КОНМЕБОЛ на Копа Амеріка-2019 та уникне тривалої дискваліфікації

21:24 707 Читать на русском
Мессі перепросив за критику КОНМЕБОЛ на Копа Амеріка-2019 та уникне тривалої дискваліфікації
Ліонель Мессі на Копа Амеріка / Mundo Deportivo

Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі не отримає серйозних санкцій за критику арбітрів на Копа Амеріка-2019.

Асоціація футболу Аргентини (AFA) направила на адресу КОНМЕБОЛ заяву Ліонеля Мессі, у якій нападник Барселони перепросив за свої слова на адресу арбітрів на Копа Амеріка-2019.

Мессі може отримати 2-річне відсторонення від ігор за збірну Аргентини

Нагадаємо, Мессі після матчу за 3 місце проти Чилі заявив, що на Копа Амеріка все робилося задля перемоги Бразилії, а латиноамериканську футбольну асоціацію (КОНМЕБОЛ) звинуватив у корупції. Форвард навіть відмовився отримувати бронзову медаль турніру. За гнівні висловлювання Мессі загрожувала навіть дворічна дискваліфікація.

Втім, схоже, скандал скасовується. Як зазначено в документі, Мессі сказав ці слова під впливом сильного стресу та просить вибачення за свій вчинок. Крім того, кажучи образливі слова, форвард не мав на увазі нікого з представників КОНМЕБОЛ.

Очікується, що найближчим часом провадження проти Ліонеля буде закрито, а форвард, якщо і отримає покарання, то обійдеться лише попередженням або штрафом, повідомляє La Nacion.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

blog_ava
Вулверхемптон – Манчестер Сіті: Зінченко програє перший трофей, але отримує похвалу, а у Гвардіоли несподівана проблема
18:59
8273
Теги
Копа Амеріка-2019 Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Копа Амеріка Головне Копа Амеріка-2019
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Бенфіка
23:00
Чівас Гвадалахара
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук