Саудівська Аравія намагалася залучити Ліонеля Мессі ще два роки тому, після його відходу з ПСЖ. Утім, аргентинець вирішив продовжити кар'єру в США.

Мессі остаточно визначився щодо майбутнього в Інтері Маямі після вильоту з Клубного ЧС-2025

Як повідомляє L'Equipe, у грудні 2025 року контракт Мессі з Інтером Маямі завершується. Аль-Ахлі, який виграв азійську Лігу чемпіонів, зробив спробу запросити нападника до Саудівської Аравії. Зазначається, що для переїзду аргентинця саудівці "зроблять все можливе", але фінансові подробиці перемовин не розголошуються.

Керівництво Аль-Ахлі вже декілька тижнів намагається переконати восьмиразового володаря "Золотого м'яча" обрати саме їхній клуб. Інтер Маямі, звісно, хоче зберегти Ліонеля Мессі у своїй команді.

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