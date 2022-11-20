Екс-форвард збірної Англії Вейн Руні, який нині тренує американський ДС Юнайтед, вказав на місце найкращим гравцям світу.

Вейн Руні, який під час Мундіалю у Катарі працюватиме разом із Робером Піресом і Солом Кемпбелом експертом на Sports18, розподілив ролі між нападником ПСЖ Ліонелем Мессі, форвардом Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду і бомбардиром Тоттенхема Харрі Кейном.

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"Я б поставив Мессі в старт, Кейна відправив би на лаву запасних, а Роналду залишив поза складом", – цитує Руні Sportstar.

Нагадаємо, раніше легенда "червоних дияволів" розкриткував португальця за неприйнятну поведінку в команді і отримав у відповідь звинувачення у банальних заздрощах.

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