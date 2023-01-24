У чемпіона світу влітку завершується контракт із ПСЖ, який містить опцію пролонгації. Про свій інтерес до аргентинця вже нібито заявили Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад. Перший навіть готовий запропоувати Лео 305 мільйонів євро зарплатні.

Мессі передумав залишатися в ПСЖ – топ-інсайдер розкрив сенсаційне рішення чемпіона світу

Один з керівників Федерації футболу Саудівської Аравії прокоментував чутки. "Наразі ми не знаємо нічого про можливий приїзд Ліонеля Мессі. Хоча я не приховуватиму, що наша федерація хотіла б побачити його у чемпіонаті.

Наша ідея полягає в тому, щоб завжди покращувати наш футбол. Ми б хотіли бачити Роналду і Мессі в одній лізі, але зараз ми не знаємо нічого", – цитує Алкассіма Goal.

Зауважимо, аргентинський нападник проводить другий сезон у Франції, демонструючи неймовірну результативність – 13 голів та 14 асистів у 21 матчі за Парі Сен-Жермен.

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