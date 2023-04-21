Луїс Суарес, який нині виступає за бразильський Греміо, ненароком підігрів чутки про перехід Ліонеля Мессі до лав "блаугранас".

Як відомо, влітку у Ліонеля Мессі завершується контракт із ПСЖ. Барселона налаштована повернути свою легенду, намагаючись оптимізувати бюджет для зарплатні форварда. Останнім часом інформація про перехід Лео в Барсу лунає все активніше.

Барселона підготувала Мессі першу пропозицію – "скромна" зарплатня

Інтригу підігрів Луїс Суарес – ще один колишній нападник "синьо-гранатових". Уругваєць в Instagram опублікував фото, на якому він і Мессі святкують забитий гол у ворота Депортіво. Та гра у 2016 році завершилася перемогою Барси 8:0, а Луїс забив 4 голи.

"Назад", – коротко підписав світлину Суарес, позначивши Лео. Іспанські ЗМІ одразу ж підхопили тему, адже уругваєць з аргентинцем є хорошими друзями. За інших обставин на це ніхто б не звернув увагу, якби не останні події з потенційним поверненням Мессі.

Схоже, Суарес це усвідомив (або ж отримав вказівку від давнього друга не афішувати події). Згодом Луїс змінив пост, підписавши фото: "Чудові спогади. Я просто згадував старі часи".

Нагадаємо, Мессі та Суарес пліч-о-пліч захищали кольори Барселони з 2014-го по 2020 рік. Спершу уругвайця продали в мадридський Атлетіко, а влітку 2021-го пішов і Лео, який на правах вільного агента перебрався в ПСЖ.

Лапорта люто атакував Реал і відповів на дискваліфікацію в ЛЧ – основне з найбільш очікуваної прес-конференції у футболі