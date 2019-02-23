Мессі: В матчі з Севільєю Барселона повернулася на свій рівень

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився враженнями після перемоги над Севільєю (4:2) в матчі 25-го туру Ла Ліги.

"Усі турніри для нас важливі, ми не списуємо себе з рахунків ні в одному з них. Ми хочемо досягти максимуму в кожному турнірі.

Севілья – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні ми грали добре, і в підсумку голи прийшли. На цьому стадіоні завжди складно перемагати, але ми провели відмінний матч. Так трапляється, що ми не завжди можемо показати хорошу гру. У нас був складний період, але в цьому матчі ми повернулися на свій рівень.

Ні, ми ще не виграли чемпіонат Іспанії. У нас є перевага, але сьогоднішня перемога була дуже важливою, щоб ми змогли зберегти відрив від опонентів.

Севілья – Барселона: бенефіс геніального Мессі нівелював хороший перший тайм господарів і цікаві рішення Мачіна

Тепер на нас чекає Кубок Іспанії, нам потрібно перемагати, щоб пройти далі. В гостях з Реалом буде дуже складно, але ми хочемо перемогти", – цитує Мессі El Chiringuito.