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Мессі: В матчі з Севільєю Барселона повернулася на свій рівень

22:04 162 Читать на русском
Мессі: В матчі з Севільєю Барселона повернулася на свій рівень
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився враженнями після перемоги над Севільєю (4:2) в матчі 25-го туру Ла Ліги.

"Усі турніри для нас важливі, ми не списуємо себе з рахунків ні в одному з них. Ми хочемо досягти максимуму в кожному турнірі.

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Сьогодні ми грали добре, і в підсумку голи прийшли. На цьому стадіоні завжди складно перемагати, але ми провели відмінний матч. Так трапляється, що ми не завжди можемо показати хорошу гру. У нас був складний період, але в цьому матчі ми повернулися на свій рівень.

Ні, ми ще не виграли чемпіонат Іспанії. У нас є перевага, але сьогоднішня перемога була дуже важливою, щоб ми змогли зберегти відрив від опонентів.

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Тепер на нас чекає Кубок Іспанії, нам потрібно перемагати, щоб пройти далі. В гостях з Реалом буде дуже складно, але ми хочемо перемогти", – цитує Мессі El Chiringuito.

Іспанія25 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья
Матч завершено
2 : 4
Барселона
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Іспанія Севілья - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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