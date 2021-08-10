Мессі успішно пройшов медогляд у ПСЖ
20:33 - Читать на русском
Фізична форма Ліонеля Мессі навіть після довгої відпустки залишається в порядку.
Аргентинський нападник Ліонель Мессі успішно здав усі медичні тести у таборі ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Після огляду екс-зірка Барселони вирушить у готель, де закриє усі технічні питання щодо підписання контракту з паризьким клубом. Потім вже можна очікувати на офіційне оголошення від ПСЖ про гучний трансфер.
Мессі раніше домовився щодо продовження співпраці з Барсою, але фінансові обмеження Ла Ліги унеможливили цю угоду, тому аргентинець перейшов у ПСЖ.
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