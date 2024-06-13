"Я говорив з Маскерано, і правда полягає в тому, що ми обидва відразу зрозуміли ситуацію. Це важкий час, тому що починається Копа Америка (з 20 червня по 14 липня, прим. ред.), і мене не буде в Інтер Маямі два або три місяці поспіль.

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Перш за все, у своєму віці (36 років) я теж не здатний грати скрізь, тому доводиться ретельно вибирати моменти. Грати два турніри поспіль – це було б занадто", – цитує аргентинського нападника Le Figaro.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх збірна України зіграє в одній групі з Аргентиною. Команда Ротаня зійдеться з зірковими суперниками в останньому турі 30 липня в Ліоні. Інші конкуренти по групі – Марокко та Ірак.

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