"З Дибалою я спілкувався чотири дні тому, і він сказав, що поки його проблема зі зв'язками не вирішена. Сподіваюся, лікування йому допоможе, але навряд чи він потрапить на матчі збірної. Він не готовий.

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Гарна новина щодо Агуеро полягає в тому, що він вже починає регулярно грати і не страждає від болю в коліні. Я спілкувався з ним місяць тому. Сподіваюся, він набере форму, тому що ми завжди розглядаємо його як претендента на гру в атаці збірної. Ми знаємо, що на сто відсотків готовий він не буде, але ухвалимо рішення на наступному тижні.

Мессі зараз в порядку. Коли він з нами, він грає навіть краще, ніж в Барселоні. Давайте сподіватися, що так воно і буде надалі", – цитує Скалоні Marca.

Нагадаємо, в березні аргентинці проведуть два матчі кваліфікації до ЧС-2022 проти Уругваю та Бразилії.

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