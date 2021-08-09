Легендарний аргентинець обиратиме між 19 і 30, запевняє Marca. Неймар справді пропонував Лео "десятку", однак той відмовився.

Барселона обрала нового капітана на вакантне місце Мессі

Під номерами 30 і 19 Мессі виступав на зорі своєї кар'єри у Барселоні. Більш імовірним виглядає перший варіант, але є один нюанс – зазвичай у чемпіонаті Франції під номером 30 реєструють воротарів. Щоправда, навряд хтось буде заважати легенді, якщо він наполягатиме на цьому виборі.

Нагадаємо, Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі через фінансові обмеження Ла Ліги. Він покинув іспанський гранд після понад 20-ти років проведених у структурі "блаугранас".

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