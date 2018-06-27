Мессі: Ця перемога для нас і для тих, хто не дозволяв забити свої голови дурницями

Аргентинський нападник Ліонель Мессі прокоментував вихід своєї команди у плей-офф ЧС-2018.

"Було б несправедливо, якби Аргентина не вийшла в плей-офф. Ця перемога для нас і для тих, хто не дозволяв забити свої голови дурницями.

Ми заслуговували більшого в першому матчі з ісландцями, і я повинен був забивати пенальті. У грі з хорватами до рахунку 0:1 все було нормально, але потім ми напартачили і пропустили ще двічі.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Головне, що ми пройшли далі. Проблеми на груповому етапі були не тільки у нас, але і у тих же іспанців з португальцями, які боролися за вихід в плей-офф до останньої хвилини. Німеччина – те ж саме. У цьому світі ніщо не дістається задарма, і кожен матч – це дуже важка битва за перемогу", – цитує Мессі видання TyC Sports.

В 1/8 фіналу ЧС-2018 Аргентина зустрінеться зі збірною Франції.