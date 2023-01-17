ПСЖ з листопада минулого року почав проводити цікаву акцію, інформує Le Parisien. Після кожного матчу на сайті клубу проводять своєрідний аукціон футболок гравців, які потрапляли в заявку.

Роналду продав один зі своїх "Золотих м'ячів" – відома ціна і новий власник

Майка Ліонеля Мессі з поєдинку проти Анже побила рекорд за весь час існування акції. Китайський учасник виграв торги зі ставкою у 43 623 євро. Він явно дуже хотів отриматий цей лот, адже відразу запропонував чималі 22 тисячі, а потім сім разів підвищував ставку. Ця футболка є історичною – в ній Мессі вперше вийшов на клубну гру в статусі чемпіона світу.

Мбаппе і Неймар навіть близько не можуть похизуватися такими цифрами. За футболку бразильця з того-таки матчу проти Анже віддали скромні 7 894 євро. Француз цей поєдинок пропускав, але за кілька днів до того майку Кіліана з гри проти Ланса продали за 14 083 євро.

Протистояння Мессі та Роналду в товариському матчі принесе ПСЖ більше грошей, ніж усе літнє турне