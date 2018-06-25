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Мессі треба вигнати зі збірної Аргентини, – аргентинський тренер Ломбарді

24 червня 23:18 1395 Читать на русском
Мессі треба вигнати зі збірної Аргентини, – аргентинський тренер Ломбарді
Ліонель Мессі / Getty Images

Аргентинський тренер Карусо Ломбарді зробив різку заяву щодо капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

"Мессі "з'їв" сім тренерів. Є відчуття, що він зіграв погано навмисно, щоб чинити тиск на Хорхе Сампаолі. Потрібно вигнати Мессі зі збірної.

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Йому на все начхати, він грає наперекір головному тренеру. Ліонель завжди хоче бути оточеним гравцями, які йому подобаються, а не кращими гравцями", – цитує Ломбарді Marca.

Аргентина після 2 турів посідає останню сходинку в групі D та має 1 очко.

Теги
ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Карусо Ломбарді Карусо Ломбарді
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