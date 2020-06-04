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Мессі травмувався – лідер Барселони ризикує пропустити відновлення сезону Ла Ліги

11:04 208 Читать на русском
Мессі травмувався – лідер Барселони ризикує пропустити відновлення сезону Ла Ліги
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі потрапив до лазарету каталонського клубу.

 

2 червня Ліонель Мессі відчув біль у правій нозі, під час огляду лікарів у аргентинця виявили мікропошкодження, повідомляє AS.

Мессі пропустив загальне тренування Барселони

За інформацією видання, 32-річний форвард буде відновлюватись близько 10 днів. Таким чином, Ліонель може пропустити перший матч Барси після карантину проти Мальорки. Гра запланована на 13 червня, стартовий свисток пролунає о 23:00.

У нинішньому сезоні Прімери Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Мальорка - Барселона
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