Мессі травмувався – лідер Барселони ризикує пропустити відновлення сезону Ла Ліги

Нападник Барселони Ліонель Мессі потрапив до лазарету каталонського клубу.

2 червня Ліонель Мессі відчув біль у правій нозі, під час огляду лікарів у аргентинця виявили мікропошкодження, повідомляє AS.

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За інформацією видання, 32-річний форвард буде відновлюватись близько 10 днів. Таким чином, Ліонель може пропустити перший матч Барси після карантину проти Мальорки. Гра запланована на 13 червня, стартовий свисток пролунає о 23:00.

У нинішньому сезоні Прімери Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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