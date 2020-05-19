Мессі телефонував Лаутаро, щоб переконати його перейти в Барселону

Адріан Рубен Фернандес, один з колишніх тренерів форварда Інтера Лаутаро Мартінеса, оцінив ймовірність трансферу аргентинця в Барселону.

"Мессі зателефонував йому і хоче, щоб Лаутаро був поруч, я не сумніваюся. Саме тому я можу сказати, що угода майже існує. Я впевнений, що в Барселоні все піде добре, і що Лаутаро стане чудовою заміною Суареса. Він ідеальний спадкоємець. Завдяки Барсі він буде продовжувати рости як гравець і людина.

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Мартінес має ті самі якості, що і Серхіо Агуеро. Він матиме таку ж успішну кар'єру, як і Кун. Я б навіть сказав, що Лаутаро кращий у повітрі і набагато краще володіє лівою ногою, але йому доведеться це довести з часом. Я сподіваюся, що він зможе.

Потрібно розуміти, що це таке – грати з найкращим гравцем у світі, якому лише 32 роки. У них ще буде три-чотири сезони разом... Окрім того, гра поруч із Мессі може зробити Лаутаро ще кращим і допомогти йому у збірній. Разом вони покращать своє розуміння на полі", – цитує Фернандеса Goal.com.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов у Інтер з аргентинського Расінга в 2018 році. Сума трансферу склала 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 11й млн євро.

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