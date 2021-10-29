Ім'я володаря "Золотого м'яча-2021" намагаються розкрити за місяць до офіційної церемеонії вручення.

У мережі поширюється новий документ з нібито результатами голосування від France Football.

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Переможцем попередньої версії був Роберт Лєвандовскі, але цього разу форварда Баварії випереджає Ліонель Мессі. Як і раніше, трійку лідерів замикає Карім Бензема. Слід відзначити і "прогрес" Кріштіану Роналду, який стрибнув з дев'ятої сходинки на п'яту.

Нагадаємо, остаточні результати оголосять 29 листопада. Букмекери вважають Мессі головним претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2021-му.

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