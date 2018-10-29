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Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом

09:17 1894 Читать на русском
Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом
Ліонель Мессі та Луїс Суарес / соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі випив келих вина з головним героєм матчу проти Реала Луїсом Суаресом.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес разом відсвяткували перемогу в Ель Класіко над Реалом (5:1).

Аргентинець, який пропустив матч через травму, опублікував у своєму Instagram спільне фото з уругвайцев, де вони сидять з келихами вина.

"5 голів та келих вина з Луїсом Суаресом", – підписав фотографію Мессі.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Барселона - Реал Мадрид Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес
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