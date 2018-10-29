Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом

Форвард Барселони Ліонель Мессі випив келих вина з головним героєм матчу проти Реала Луїсом Суаресом.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес разом відсвяткували перемогу в Ель Класіко над Реалом (5:1).

Аргентинець, який пропустив матч через травму, опублікував у своєму Instagram спільне фото з уругвайцев, де вони сидять з келихами вина.

"5 голів та келих вина з Луїсом Суаресом", – підписав фотографію Мессі.

Барселона – Реал – 5:1 – відео голів та огляд матчу