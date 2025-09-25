У ніч на 25 вересня відбулися кілька матчів МЛС. Рахунки та огляди зустрічей – на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Йорк Сіті – Інтер Маямі – 0:4

Голи: Родрігес, 42, Мессі, 74, 86, Суарес, 83 (пен.)

Ванкувер Вайткепс – Портленд Тімберс – 1:1

Голи: Вайт, 88 – Міллер, 39

Інтер Маямі влаштував справжній урок футболу для Нью-Йорк Сіті, здобувши розгромну перемогу 4:0. Господарі протрималися лише до кінця першого тайму, коли Родрігес відкрив рахунок після блискучої передачі Ліонеля Мессі.

У другій половині аргентинець узяв гру під свій контроль. На 74-й хвилині Мессі подвоїв перевагу, а згодом Суарес з пенальті довів рахунок до розгромного. Крапку в зустрічі поставив знову Ліонель, оформивши дубль на 86-й хвилині.

Інтер Маямі посідає третє місце в таблиці Східної конференції МЛС з 55 балами, тоді як Нью-Йорк Сіті – на п’ятому з 53 очками.

А от у поєдинку між Ванкувер Вайткепс та Портленд Тімберс переможця визначити не вдалося – команди розійшлися миром 1:1.

Гості відкрили рахунок завдяки точному удару Міллера на 39-й хвилині, однак господарі вирвали нічию під завісу гри. Вайт на 88-й хвилині забив рятівний гол, подарувавши Ванкуверу важливе очко.

Наразі Ванкувер посідає друге місце у таблиці Західної конференції МЛС із 56 балами, тоді як Портленд розташувався на 7-й сходинці, маючи у своєму активі 43 очки.

