Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія, Леандро Паредес, Ніколас Отаменді, Лісандро Мартінес, Хуан Фойт та Родріго де Пауль не вийшли на нинішнє відкрите тренування "альбіселестес", повідомляє Clarín.

Журналісти були приголомшені такими "дірками" у складі збірної Аргентини, однак згодом план Ліонеля Скалоні став зрозумілим. Головний тренер був роздратований тим, що низка гравців не була готова до спарингу проти ОАЕ (5:0) через травми або погану фізичну форму. Згодом навіть довелося відчепити Ніко Гонсалеса і Хоакіна Корреа, які приховали свої серйозні пошкодження.

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Скалоні вирішив провести суворе тренування, щоб остаточно переконатися у готовності футболістів до Мундіалю. До Мессі та 6 вищезгаданих зірок відразу не було жодних питань, тому їм дозволили обійтися роботою у тренажерному залі. Решта 14 польових гравців та голкіпери працювали на повну перед журналістами. Анхель Корреа та Тьяго Альмада поки не прибули у розташування на заміну травмованим.

Нагадаємо, аргентинці зіграють у групі С зі збірними Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч Мессі і Ко проведуть у вівторок, 22 листопада, проти саудитів.

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