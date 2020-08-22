"Мессі та Роналду – з іншої планети": Неймар оцінив свої шанси отримати "Золотий м'яч"

"Мессі і Роналду домінували в боротьбі за "Золотий м'яч" протягом останніх десяти років. Вони – з іншої планети.

ПСЖ – Баварія: Коман виділив гравця, який може стати головним козирем мюнхенців у фіналі Ліги чемпіонів

Для мене було б честю виграти цю нагороду. Але все залежить від того, чого ти прагнеш на полі, чи допомагаєш ти перемагати клубу. Я зосереджений на цьому. Все інше рано чи пізно стане на свої місця. Перемога в Лізі чемпіонів – особлива, знаю. Але виграти турнір з ПСЖ означає увійти в історію. Саме за цим я і прийшов сюди", – цитує слова Неймара Daily Star.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00. Зазначимо, що раніше французьке видання France Football оголосило, що не вручатиме "Золотий м'яч-2020" через пандемію. Потім з'явилась інформація, що нагороду все ж можуть вручити.

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