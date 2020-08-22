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"Мессі та Роналду – з іншої планети": Неймар оцінив свої шанси отримати "Золотий м'яч"

15:00 - Читать на русском
"Мессі та Роналду – з іншої планети": Неймар оцінив свої шанси отримати "Золотий м'яч"
Неймар / Твіттер ПСЖ

Зірка ПСЖ Неймар поділився думками щодо можливого виграшу "Золотого м'яча" та прокоментував прийдешній фінал ЛЧ.

"Мессі і Роналду домінували в боротьбі за "Золотий м'яч" протягом останніх десяти років. Вони – з іншої планети.

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Для мене було б честю виграти цю нагороду. Але все залежить від того, чого ти прагнеш на полі, чи допомагаєш ти перемагати клубу. Я зосереджений на цьому. Все інше рано чи пізно стане на свої місця. Перемога в Лізі чемпіонів – особлива, знаю. Але виграти турнір з ПСЖ означає увійти в історію. Саме за цим я і прийшов сюди", – цитує слова Неймара Daily Star.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00. Зазначимо, що раніше французьке видання France Football оголосило, що не вручатиме "Золотий м'яч-2020" через пандемію. Потім з'явилась інформація, що нагороду все ж можуть вручити.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів

blog_ava
Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів
12:00
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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Золотий м'яч Ліонель Ліонель Мессі Кріштіану Кріштіану Роналду Неймар
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