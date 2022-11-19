Ліонелю Мессі та Кріштіану Роналду часом все ж доводиться ділити одне місце у кадрі.

Дві легенди світового футболу разом взяли участь у рекламній кампанії для Louis Vuitton. Культовий фотограф Енні Лейбовіц зафіксувала зосереджених Мессі та Роналду за шаховою партією. Щоправда, замість дошки вони використали валізу, яку і рекламує модний бренд.

Роналду здивував заявою про Мессі: "Навіть його дружина і моя дівчина поважають одна одну"

"Перемога – це стан душі. Давня традиція виготовлення валіз", – Лео та Кріш опублікували однакові фотографії та підписи до них. Публікації відразу почали збирати мільйони лайків, що точно має потішити Louis Vuitton. Страшно навіть уявити, у яку суму бренду обійшлася така статусна колаборація.

Нагадаємо, вже завтра розпочнеться чемпіонат світу, де Мессі та Роналду повернуться до стану суперництва. Щоправда, Аргентина та Португалія потрапили в різні групи.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім