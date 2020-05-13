Мессі та Роналду не зможуть поборотися за премію The Best – ФІФА визначила долю нагороди в умовах пандемії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення не проводити церемонію вручення нагород у 2020 році через коронавірус.

Церемонія нагородження FIFA The Best, яка повинна була пройти у вересні в Мілані, не відбудеться, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, ФІФА не буде визначати найкращого гравця року. Ним залишиться нападник Барселони Ліонель Мессі, який виграв приз в 2019 році.

До слова, Frabce Football досі не вирішив, що робити з "Золотим м'ячем". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) також поки нічого не оголошував про церемонію нагородження, яка проводиться під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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