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Мессі та Роналду не зможуть поборотися за премію The Best – ФІФА визначила долю нагороди в умовах пандемії

12:56 422 Читать на русском
Мессі та Роналду не зможуть поборотися за премію The Best – ФІФА визначила долю нагороди в умовах пандемії
Мессі, Роналду, ван Дейк / фото: ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення не проводити церемонію вручення нагород у 2020 році через коронавірус.

Церемонія нагородження FIFA The Best, яка повинна була пройти у вересні в Мілані, не відбудеться, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, ФІФА не буде визначати найкращого гравця року. Ним залишиться нападник Барселони Ліонель Мессі, який виграв приз в 2019 році.

До слова, Frabce Football досі не вирішив, що робити з "Золотим м'ячем". Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) також поки нічого не оголошував про церемонію нагородження, яка проводиться під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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