Давня мрія футбольних вболівальників – побачити в одній команді Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду – може стати реальністю вже майбутнього літа.

Контракт Роналду з Аль-Насром завершується майбутнього літа, тож уже наприкінці сезону португалець може стати вільним агентом, повідомляє talkSPORT.

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Багато хто очікував побачити нову главу протистояння Мессі та Роналду, але все може піти за іншим сценарієм – Кріштіану приєднається до Інтера Маямі. Згідно з ним, португалець підпише тимчасовий контракт з учасником Клубного чемпіонату світу, потім розірве його і підпише нову угоду з Аль-Насром.

Інтер Маямі нібито готовий зробити такий крок, хоча переговори ще не просунулись. Клуб Бекхема має двох гравців без стелі зарплатні (Мессі та Бускетс), тож Роналду міг би стати третім таким гравцем в Інтер Маямі.

Додамо, що Мессі та Роналду зустрічались в 36 матчах один проти одного. Перевагу має Лео: 16 перемог проти 11 в Кріштіану, ще 9 зустрічей закінчились нічиєю. Востаннє вони грали у виставковому матчі ПСЖ проти збірної всіх зірок Аль-Насра та Аль-Хіляля (тріумфували ПСЖ та Мессі).

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