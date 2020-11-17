Аргентинський нападник Інтера Маямі Гонсало Ігуаїн не вважає, що Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі зараз перебувають у топ-3 найсильніших футболістів в світі.

"Зараз я вважаю найкращими футболістами Лєвандовскі, Холанда і Бензема. Карім вже 12 років перебуває в еліті, Роберт забивав і перемагав скрізь, де грав, а Холанд – це майбутнє європейського футболу.

Мессі попрощався з Маскерано та Гаго, які завершили кар'єри

Я можу назвати дуже багато топових футболістів, які назавжди будуть для мене найкращими: Суарес, Лєвандовскі, Кавані, Бензема, Вілья та Ібрагімовіч. Але моїм кумиром залишиться Роналдо – Феномен. Я завжди намагався його копіювати. Але найкращі зараз – це та трійця, яких я назвав. Мессі? Його виступи чарівні, але він народився таким і все робить без зусиль", – цитує Ігуаїна Tuttosport з посиланням на ESPN.

Чимало шанувальників таланту Гонсало здивувалися, що він у своєму топі проігнорував Мессі та Кріштіану Роналду. З першим Ігуаїн грав за національну збірну, а з другим захищав кольори Реала та Ювентуса.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"