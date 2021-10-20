Вболівальники, які зібралися ввечері 19 жовтня на трибунах Парк де Пренс, стали свідками зворушливої зустрічі.

Знаменитий бразилець завітав на поєдинок ПСЖ – РБ Лейпциг. Перед матчем Роналдінью підійшов до поля, поки гравці обох команд проводили розминку. Чемпіон світу-2002 поспілкувався з Джанлуїджі Доннаруммою, але головна зустріч трапилася за кілька секунд.

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Ліонель Мессі перервав розминку та підбіг до свого колишнього партнера по Барселоні. Легенди тепло обійнялися і впродовж кількох секунд встигли обмінятися кількома репліками. Зустріч з екс-одноклубником позитивно вплинула на аргентинця, який оформив перший дубль у футболці парижан і приніс команді важливу перемогу.

Нагадаємо, Мессі дебютував у Барселоні саме тоді, коли головною зіркою "синьо-гранатових" був Роналдінью, а свій перший гол за каталонців Лео забив після пасу бразильця.

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