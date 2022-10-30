Іспанський ветеран став першим гравцем в історії ПСЖ, який не програв у 30 своїх дебютних зустрічах, повідомляє Marca. Рамос брав участь у всіх можливих турнірах за столичну команду і поки не знав поразок.

Шикарний гол Мессі у відеоогляді матчу ПСЖ – Труа – 4:3

Аргентинець же вперше у своїй кар'єрі провів 32 поєдинки поспіль (клуб і збірна) без програшів. До цього він вже двічі зупинявся на позначці у 31 матч (у 2015-2016 роках та 2017-2018 роках). Востаннє Мессі програвав у березні цього року від Реала з рахунком 1:3 в Лізі чемпіонів.

Поточного сезону Ліонель став лідером атаки ПСЖ, а Серхіо – захисту. Форвард провів 16 матчів з феноменальною результативністю: 11 голів та 12 асистів. Оборонець відзначився одним забитим м'ячем.

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