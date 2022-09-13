Дві ключові персони – Ліонель Мессі та Серхіо Рамос, повідомляє L'Équipe. Контракти обох ветеранів завершуються наступного літа, хоча у аргентинця є пункт продовження ще на один рік за згоди сторін.

Мбаппе залишив у контракті з ПСЖ важливу лазівку – Реал отримає шанс значно швидше повернутися за форвардом

Минулий сезон виявився не надто вдалим для Мессі і Рамоса. Екс-зірка Барселони не показав і половини своєї звичної результативності, а 36-річний захисник постійно страждав від травм. Нова кампанія почалася значно оптимістичніше – ветерани є основними гравцями для Крістофа Гальтьє. Якщо Лео та Серхіо збережуть хорошу форму упродовж всього сезону, то спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш охоче запропонує їм контракти ще на 2 роки.

Паралельно клуб веде переговори з Верратті, Кімпембе та Маркіньйосом. Контракти цього тріо чинні ще 2 роки, але ПСЖ вже зараз хоче забезпечити тривалішу співпрацю, вважаючи їх "хребтом команди".

ПСЖ переміг і повернув лідерство у Лізі 1 – Доннарумма відбив пенальті, Мессі та Неймар з розкішною статистикою