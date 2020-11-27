Ліонель Мессі та Крістіан Пулішіч є найпопулярнішими футболістами у Сполучених Штатах Америки. Принаймні, футболки саме з їхніми прізвищами там купують найчастіше.

На території 19-ти штатів ігрова футболка 33-річного аргентинця є лідером за кількістю продажів. Зокрема, Мессі виграв "вибори" у Каліфорнії, Флориді, Техасі та Нью-Йорку.

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Стільки ж у головної зірки збірної США – Крістіана Пулішіча із Челсі. Його футболки теж найчастіше продавалися в 19-ти штатах. А от Кріштіану Роналду замкнув топ-3 – 6 штатів.

У номінацію потрапили також Леонардо Бонуччі, Садьйо Мане, Деле Аллі та Бруну Фернандеш, які "взяли" по одному штату. На Гавайських островах найчастіше купували футболку Антоні Марсьяля, а на Алясці – Маркуса Рашфорда, повідомляє Soccer.com.

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