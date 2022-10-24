Мессі та Неймар заробляють менше, ніж Мбаппе / Getty Images

Напередодні стало відомо, що Кіліан Мбаппе погодився залишитись у Парижі, зокрема, завдяки контракту на 630 мільйонів євро, з яких 72 млн становить зарплатня за сезон до сплати податків. Загальні доходи Мессі і Неймара скромніші.

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Як повідомляє MD з посиланням на Le Parisien, бразилець у 2017-му підписав контракт на 5 років із гонораром у 36 млн за сезон. Нещодавно сторони угоду пролонгували, але є припущення, що зарплатня все одно менша, ніж у француза.

Мессі, який перебрався у столицю Франції вільним агентом минулого літа, отримує 41 мільйон євро "чистими". Частина суми аргентинцеві надходить у криптовалюті.

У Лео ще є доволі несподівана перевага. Він не має податкового резидентства у Франції, тож сплачує 30% податків від заробітків. Мбаппе та Неймар змушені платити 49%.

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