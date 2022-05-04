Далеко не всі представники суперзіркового тріо ПСЖ провели видатний сезон.

До фінальної п'ятірки претендентів на звання найкращого гравця сезону Ліги 1 увійшов лише Кіліан Мбаппе.

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За 3 тури до фінішу показники чемпіона світу справді вражають – 24 голи та 15 асистів. Конкурентами зірки ПСЖ стануть Віссам Бен-Єддер (Монако, 21+4), Дімітрі Пайє (Марсель, 12+10), Лукас Пакета (Ліон, 8+6) і Мартін Терр'є (Ренн, 21+1). Голосування проводить Союз професіональних футболістів Франції.

Додамо, що ПСЖ вже став чемпіоном, але влітку ризикує втратити Мбаппе, якого на правах вільного агента хоче поцупити Реал.

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