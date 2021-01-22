Мессі та Неймар не потрапили у команду року FIFA 21 – у них залишився один шанс на двох
Розробники популярного футбольного симулятора оголосили результати голосування TOTY у FIFA 21.
Компанія EA Sports назвала склад команди року комп'ютерної гри FIFA 21. Найкращих обирали понад 10 млн респондентів із 185 країн світу. Відзначимо відсутність Ліонеля Мессі та Неймара, але у них ще є шанс. Адже окремим голосуванням буде обраний додатковий, 12-й гравець. Його ім'я оголосять на наступному тижні.
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Голкіпер: Мануель Нойєр (Баварія);
Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Серхіо Рамос (Реал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль);
Півзахисники: Йозуа Кімміх (Баварія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
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