ПСЖ без особливих проблем зумів здолати Ланс у 31 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Чемпіонат Франції, 31 тур

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голи: Мбаппе, 31, Вітінья, 37, Мессі, 40 – Франковскі, 60 (пен)

Вилучення: Абдул Самед, 19 (пряма червона, Ланс)

На старті поєдинку Самед отримав пряму червону, підвівши Ланс. Парижани скористались чисельною більшістю і вже до перерви вели 3:0. Відкрив рахунок Мбаппе. Це його 139 гол у чемпіонаті. Тепер він – найкращий бомбардир клубу у Лізі 1.

ПСЖ переміг головного конкурента і наблизився до чемпіонства – Мбаппе увійшов в історію, вилучення вирішило все

Вітінья за кілька миттєвостей оформив свій перший м'яч за ПСЖ, а Мессі зняв усі питання щодо переможця. Це його 495 влучний постріл у топ-5 чемпіонатах Європи. За цим показником він зрівнявся з Роналду. По перерві Ланс спромігся лише на гол престижу. ПСЖ відірвався від другого місця на 9 пунктів.