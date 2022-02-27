Ліга 1, 26-й тур

Страсбур – Ніцца – 0:0

Вилучення: Данте, 48 (Н)

ПСЖ – Сент-Етьєн – 3:1

Голи: Мбаппе, 42, 47, Данілу, 52 – Буанга, 16

У першому матчі зійшлися дві сенсації сезону, однак потішити яскравим футболм їм не вдалося. У протокол потрапив лише центрбек Ніцци Данте, який отримав вилучення.

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ПСЖ довго байдикував у матчі із Сент-Етьєном і навіть пропустив першим. Втім, галактичний дует Мессі-Мбаппе не дав гостям жодного шансу. Аргентинець двічі асистував французу, а той потім ще й допоміг Данілу – 3:1. Підопічні Почеттіно наростили відрив від Ніцци до 16 очок.

Окремо звернемо увагу на акцію, яку ПСЖ, Сент-Етьєн і арбітри влаштували перед матчем. Вони разом сфотографувалися на тлі плакату "Мир для всіх".