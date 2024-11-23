Мессі та Кривцов зовсім скоро отримають нового тренера – Романо розкрив деталі угоди
Головного тренера молодіжної збірної Аргентина Хав'єра Маскерано призначать новим наставником Інтер Маямі.
Всі необхідні документи для підписання угоди вже підготовлені, і 40-річний аргентинець підпише контракт, який розрахований на три роки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Кривцов та Мессі офіційно залишилися без тренера – Інтер Маямі вже обрав наступника
Маскерано, який досі очолював молодіжну збірну Аргентини U-20, залишить свою посаду на користь нового призначення в Інтер Маямі. Його місце головного тренера збірної посяде Дієго Пласенте, котрий раніше очолював команду U-17.
Нагадаємо, нещодавно Інтер Маямі оголосив, що з особистих причин залишає посаду Херардо Мартіно. Аргентинський тренер працював із клубом з 2023 року, і разом з ним команду залишив і тренерський штаб.