Формальне чемпіонство Барселони – лише питання часу, тож уже пора готуватись до нового сезону Прімери та Ліги чемпіонів. У списку бажань наставника Барси фігурують чимало імен, але пріоритетними він вважає Ліонеля Мессі та Мартіна Субіменді, інформує Mundo Deportivo.

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Хаві є одним із головних прихильників повернення зірки ПСЖ, адже вважає, що аргентинець додав би якості та результативності в атаці. Президент Жоан Лапорта вже займається трансфером, але на шляху є низка фінансових перешкод. Одного бажання замало.

Другою ціллю коуча є Мартін Субіменді, який може замінити Серхіо Бускетса (вже оголосив про відхід). Також Хаві приглядається до Соф'яна Амрабата з Фіорентини та Гвідо Родрігес з Бетіса, але один із лідерів Реал Сосьєдада є пріоритетом.

У контракті 24-річного хавбека прописані відступні у розмірі 60 мільйонів євро. Сам гравець публічно заявляє, що не бачить себе в іншій команді, але "блаугранас" сподіваються, що зможуть його переконати.

До слова, Субіменді цього сезону провів 39 поєдинків за Реал Сосьєдад (гол та три результативні передачі). Нещодавно іспанець долучився до звитяги над Реалом (2:0) у Прімері. Мессі награв на 2 матчі менше за ПСЖ (20 м'ячів і 19 асистів).

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