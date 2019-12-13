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Мессі та інші лідери Барселони повернулися у заявку на найближчий матч

20:20 156 Читать на русском
Мессі та інші лідери Барселони повернулися у заявку на найближчий матч
Барселона готується до Сосьєдада / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде визначився зі списком гравців, які можуть вийти на поле в матчі 17-го туру Прімери проти Реал Сосьєдада.

 

Жорді Альба та Нелсон Семеду залікували пошкодження та готові вийти на поле в матчі 17-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада. Також повернулися у заявку Жерар Піке та Ліонель Мессі, інформує офіційний Twitter "блаугранас".

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Двоє останніх не брали участі в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера на Джузеппе Меацца, який завершився перемогою каталонців з рахунком 2:1.

Матч Реал Сосьєдад – Барселона розпочнеться 14 грудня о 17:00. Після 16-ти турів каталонці набрали 34 очки та разом із Реалом очолюють турнірну таблицю. Баски на 4-й позиції.

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