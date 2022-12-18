Мессі та Ді Марія встановили оригінальне ветеранське досягнення у фіналах ЧС
19:06 - Читать на русском
Багаторічні лідери збірної Аргентини Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія забили у фінальному поєдинку ЧС-2022, чим встановили неймовірне досягнення.
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
Кіліан Мбаппе 80’
Кіліан Мбаппе 82’
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
80’ Кіліан Мбаппе
82’ Кіліан Мбаппе
Ді Марія та Мессі відзначились у фіналі ЧС-2022 – обом аргентинцям на цей момент було понад 34 роки.
Аргентина – Франція – відео голів
Цікаво, що до цього в усіх фіналах чемпіонатів світу забивали 74 м'ячі, але лише два автори голів були у віці 34 років або більше, повідомляє Opta.
Зауважимо, що у фіналі ЧС-2022 Аргентина – Франція наразі нічийний рахунок. На голи Мессі та Ді Марії після перерви блискавичним дублем відповів Мбаппе.
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