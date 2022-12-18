Ді Марія та Мессі відзначились у фіналі ЧС-2022 – обом аргентинцям на цей момент було понад 34 роки.

Аргентина – Франція – відео голів

Цікаво, що до цього в усіх фіналах чемпіонатів світу забивали 74 м'ячі, але лише два автори голів були у віці 34 років або більше, повідомляє Opta.

Зауважимо, що у фіналі ЧС-2022 Аргентина – Франція наразі нічийний рахунок. На голи Мессі та Ді Марії після перерви блискавичним дублем відповів Мбаппе.

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